Кондратьев доложил Путину о мерах помощи для автомобилистов перед Крымским мостом

Вечером 17 июля президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, где ранее произошел теракт. В нем приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Доложил Владимиру Владимировичу Путину о принятых мерах для помощи автомобилистам. В первую очередь, мы постарались создать комфортные условия ожидания возможности проезда на полуостров», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в Темрюкском районе автомобили переместили из километровых пробок на перехватывающие парковки, готовые принять около 4 тыс. машин. Сейчас там находятся примерно 750 автомобилей.

Для ожидающих в районе Крымского моста автомобилистов организовали раздачу питьевой воды и горячего питания, а также оборудовали санитарные зоны. На месте дежурят медики скорой помощи.

При необходимости на Кубани готовы открыть дополнительные площадки для автомобилей. Ситуацию держат под контролем.

Кондратьев подчеркнул, что власти региона рассчитывают, что движение на Крымском мосту возобновят уже в ближайшее время. Губернатор попросил президента оказать помощь в переправе автомобилей жителей Крыма, если движение на мосту не откроют. Для этого потребуется предусмотреть паромы и установить дополнительные пункты досмотра.

Читайте также: движение автомобилей по Крымскому мосту могут возобновить до конца суток. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.