Кондратьев: до окончания уборочной кампании на Кубани остались считанные дни

В хозяйствах Краснодарского края уже полностью собрали рапс, чечевицу, горох и овес.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в социальных сетях уточнил, что до окончания уборочной кампании в регионе уже остаются считанные дни. Он опубликовал видеозапись с жатвы в Новопокровском районе.

«Муниципалитет вносит достойный вклад в общий кубанский каравай. Там обмолотили почти 75 тыс. тонн озимого и ярового ячменя и около 480 тыс. тонн пшеницы», — написал Кондратьев в Telegram.

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