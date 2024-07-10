В Ленинградском районе идет сбор урожая кориандра

В Ленинградском районе приступили к уборке этой пряности сразу после уборки урожая пшеницы.

В этом году 1 га дает около 12,5 ц кориандра. При этом культуру считают очень рентабельной.

«Килограмм пшеницы стоит там, допустим, 11 рублей, в зависимости от года к году. А кориандр, если брать по пошлому году, в закупке стоил порядка 40 рублей за 1 кг», — объясняет главный агроном управления сельского хозяйства администрации Ленинградского района Сергей Шаповалов.

Оптовые цены на кориандр этого года в зависимости от сорта и качества семян колеблются в районе 1 евро за килограмм.

«В 2024 году в этом хозяйстве площадь посева кориандра увеличили почти вдвое. Связано это с тем, что цена на пряность растет. На рынке в розницу за 1 кг таких семечек просят около 500 рублей», — уточняет специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Почти весь кубанский кориандр экспортируют в Индию. Там из него изготавливают эфирное масло, а после — применяют в парфюмерии, косметике и мыловарении для придания аромата. Из кориандра также пчелы делают мед: продукт очень полезен для здоровья. Однако пробовать его нужно с осторожностью, так как он может вызвать аллергию.

«Это незаменимый мед у нас на Кубани. У нас еще есть липовый, каштановый, донниковый. Но кориандровый — один из самых крепких и насыщенных медов», — делится пчеловод Николаев Федосов.