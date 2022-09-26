Кондратьев: до конца года в Краснодарском крае построят 11 ФАПов, водозабор и очистные сооружения

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 26 сентября на совещании регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов. Глава Кубани подчеркнул, что строительство общественно значимых объектов остается на особом контроле.

В совещании приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы. А также главы министерств и ведомств края, руководители муниципалитетов.

«Из общего объема финансирования нацпроектов — более 71 млрд рублей — уже освоили 40 млрд, что составляет 56%. Это на 2% больше того же периода 2021 года. Мы ликвидировали отставание в два месяца и сдали 1 сентября школу на 1 тыс. 100 мест по улице Спортивной в Анапе. Всего по нацпроектам в этом году построили и открыли в День знаний три школы в Краснодаре и две — в Анапе. До конца года еще пять школ передадим детям. Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы не только с опережением выполнили взятые на себя обязательства, но и приступили к ремонту следующего года. В условиях санкций это неплохой результат. Но расслабляться рано. Нам нужно освоить еще более 30 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что до конца года на Кубани планируют достроить 11 фельдшерско-акушерских пунктов. А также водозабор и очистные сооружения. Кроме того, в планах капремонт шести поликлиник и строительство еще восьми. До 1 ноября необходимо благоустроить 227 парков на сумму 3,1 млрд рублей.

Отдельно глава края отметил объекты, которые должны сдать в 2023 году.

«В следующем году в крае сдаем ряд школ по нацпроектам, водозаборы в Каневском и Крыловском районах. Если есть даже самые небольшие риски, их нужно устранять сейчас», —подчеркнул Кондратьев.

Глава департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих рассказала о проблемах, которые могут возникнуть при завершении запланированных мероприятий.

«Мы сталкиваемся, в том числе с недобросовестными подрядчиками. Сейчас идут основные поставки оборудования, но, к сожалению, нарушаются условия договоров, органы власти ведут претензионную работу. И чем раньше заключим контракты, тем больше времени у нас останется на принятие решений в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств», — цитирует Герих пресс-служба администрации Краснодарского края.

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