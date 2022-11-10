Кондратьев: до конца года Краснодарский край получит новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Школьные автобусы и автомобили скорой помощи закупят у российских производителей. Об этом 10 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что до конца года Кубань получит дополнительный спецтранспорт для школ и медучреждений.

«Сегодня региональный автопарк скорой помощи насчитывает 721 автомобиль. Более 72 тыс. детей ежедневно подвозят 1 тыс. 406 школьных автобусов. В крае много сельских поселений, в том числе удаленных, поэтому комфорт и безопасность перевозок, как учеников, так и врачей с пациентами — для нас приоритет. Такое количество транспорта не сможет работать бесперебойно без регулярного обновления. Благодаря поддержке Президента и Правительства России до конца 2022 года получим дополнительные машины. Это значительный вклад в развитие системы здравоохранения и образования Краснодарского края», — сказал Кондратьев.

Увеличение автопарка скорой помощи позволит врачам оперативно выезжать на вызовы к пациентам. В Краснодарском крае транспорт для медиков также приобретают в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С начала года в крае уже приобрели 192 легковые машины. Их используют для выездов на дом, доставки пациентов в больницы, а также для транспортировки лекарств и материала в лаборатории.

До конца года на Кубань доставят 55 школьных автобусов, оборудованных ремнями безопасности и подключенных к системе ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на покупку более 1 тыс. школьных автобусов и 900 скорых для регионов в Правительстве РФ выделят порядка 7 млрд рублей.