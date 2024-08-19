Кондратьев: до конца года 16 школ должны построить на Кубани по нацпроектам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам реализации национальных проектов.

Глава Кубани отметил, что нацпроекты помогают качественно менять жизнь жителей региона.

«В этом году на реализацию нацпроектов направили 70 млрд рублей. Это огромные деньги, которые мы должны трансформировать в видимый результат. Необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Одна из школ, которая откроется в регионе до конца этого года, расположена в станице Тбилисской. Там пришлось скорректировать сроки сдачи объекта из-за произошедшего 31 июля пожара, в котором сгорела кровля, пострадали потолочные плиты, канализация и водопровод.

Уже готовы к 1 сентября четыре школы, построенные по нацпроекту «Образование». Две из них расположены в Краснодаре — в микрорайоне Восточно-Кругликовском и по улице Батуринской. Еще одно учебное заведение — на улице Константина Образцова — сейчас проходит итоговую проверку.

По словам министра образования, науки и молодежной политики региона Елены Воробьевой, все новые школы будут хорошо оснащены и получат необходимое оборудование. А в каждом втором учебном заведении откроют центры «Точка роста». Там 235 тыс. детей смогут изучать гуманитарные и естественные науки.

«В этом году откроем три школьных технопарка «Кванториум» и два центра «IT-куб». 38 школ и 2 техникума получат современное компьютерное оборудование», — цитирует Елену Воробьеву пресс-служба администрации Краснодарского края.

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