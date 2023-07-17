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Кондратьев: для водителей перед Крымским мостом открыли пункты раздачи воды и биотуалеты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-dlya-voditelej-pered-krymskim-mostom-otkryli-punkty-razdachi-vody-i-biotualety
Кондратьев: для водителей перед Крымским мостом открыли пункты раздачи воды и биотуалеты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Темрюкский район, чтобы оценить ситуацию перед Крымским мостом.

«Вместе с главой муниципалитета Федором Бабенковым проверим, как организована помощь автомобилистам, посмотрим, что еще необходимо сделать. Сейчас водителей, следующих в сторону Крымского моста, направляют на перехватывающие парковки, им также рассказывают, где они могут временно разместиться», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Для водителей на специальных площадках и вдоль дороги открыли пункты раздачи питьевой воды и установили биотуалеты, на месте работают сотрудники МЧС, полиции и «Кубань-СПАС», а также волонтеры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.

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