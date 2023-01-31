Кондратьев: для развития винного туризма на Кубани необходимы новые туробъекты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 января обсудил с депутатами Госдумы восьмого созыва, избранными от Кубани, законопроект, разрешающий винный туризм на виноградопригодных землях.

«Виноградопригодные земли исключили из использования в других целях, присвоили им статус. И мы будем продолжать защищать их от хаотичной застройки. В тоже время для развития винного туризма необходимы винодельни, шато, другие туристические объекты. К этому вопросу необходимо подойти взвешенно и только в рамках правового поля, которое четко определяет границы стройки и ни квадратного метра больше», — сказал Кондратьев.

Минсельхоз Кубани предложил разрешить строительство виноделен на виноградопригодных участках земли только лицензированным хозяйствам. Уточняется, что туробъект должен занимать площадь не более 1 га. В настоящее время на Кубани 93 винодельческих хозяйства. Если каждое построит винодельню, то в общей сложности будет занято всего 0,2% виноградопригодных участков. При этом будет достигнут значительный экономический эффект.

Кроме того, развитию туризма может способствовать вывод из тени гостевых домов. В Краснодарском крае свыше 5 тыс. таких объектов, их деятельность никак не регулируется.

«По нашей инициативе законопроект закрепит понятие «гостевой дом». При этом выход из тени не должен осложнить работу малому бизнесу бесконечными проверками контролирующих органов. Все наши предложения направлены только на то, чтобы предприниматели работали легально. Создавали рабочие места, платили налоги, предоставляли комфортный отдых своим гостям», — сказал губернатор.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что гостевые дома принимают десятки тысяч отдыхающих и должны получить господдержку.

«Необходимо максимально упростить порядок их работы. Тогда мы сохраним популярные у большинства туристов средства размещения. В весеннюю сессию рассмотрим законопроект в первом чтении. Надеюсь, общими усилиями закон будет принят», — цитирует Бессараб пресс-служба администрации Краснодарского края.

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