Кондратьев: для меня степной воздух Кубани ничем не заменим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире ответил на вопросы жителей. В конце трансляции глава региона принял участие в блиц-опросе от ведущих.

Кондратьев поделился, что по хронотипу он сова, пьет зеленый чай, а не кофе, больше любит кино, чем книги, выберет самбо вместо футбола, року предпочитает классическую музыку, а «Иронии судьбы» — «Карнавальную ночь».

На вопрос, где глава региона выберет отдыхать — на море или в горах, он выбрал третий вариант — в степи. По словам Вениамина Кондратьева, он любит степную Кубань, чтобы взор ни во что не упирался, кроме как в эти «красивые-красивые лесополосы».

«И этот воздух степной, он ничем не заменим, поверьте, не морским, не горным, а вот степной наш. Знаете, когда жара, когда поле пышет и зноится, оно такое, мне кажется, это особая для меня радость», — отметил глава региона.

Кроме того, ведущим удалось узнать, что глава Кубани в рабочих чатах отвечает «хор» вместо «ок», так как отдает предпочтение русским словам, и не может выбрать между Пушкиным и «певцом бревенчатой избы» Есениным.

Подытоживая прошедшую «Прямую линию», Кондратьев поздравил жителей края с наступающим Новым годом.

