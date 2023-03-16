Кондратьев: демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество при приеме на госслужбу

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на заседании рабочей группы по вопросам спецоперации, которое провел руководитель рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и замминистра обороны России Виктор Горемыкин.

По словам Турчака, на Кубани проводят большую работу для поддержки семей бойцов.

«Это богатый, позитивный опыт. Нужно закреплять лучшие модели для других регионов. Мы одна команда, которая должна работать вместе. Завершаем подготовку второго доклада президенту по этой теме. Одна из инициатив касается погашения ипотеки в случае гибели военнослужащего, дополнительных надбавок в ряде областей. Хотим ввести День ветерана боевых действий, отпуск для бойцов, две недели, чтобы они могли отдохнуть и подлечиться — пилотным регионом может стать Краснодарский край», — сказал вице-спикер Совета Федерации.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае действует целый комплекс мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Глава регион подчеркнул, что помощь бойцам и их семьям является безусловным приоритетом.

«Делаем все, чтобы бойцы были обеспечены необходимым и не сомневались — дома, у их родителей, жен и детей все хорошо. Всего на поддержку из бюджета направили 4,2 млрд рублей. Мобилизованным, добровольцам и контрактникам краснодарских подразделений выплачиваем по 100 тыс. рублей. Также готовим постановление, по которому демобилизованные при приеме на государственную и муниципальную службу, будут иметь преимущественное право», — рассказал губернатор Кубани.

Он отметил, что сейчас разрабатывается программа оздоровления и реабилитации в кубанских здравницах военнослужащих и членов их семей. Семьи военнослужащих и добровольцев освободили от платы за детский сад и школьное питание. Также им компенсируют 100 тыс. рублей расходов на газификацию. За каждой семьей закрепили сотрудников администраций и волонтеров. Предусмотрели дополнительную матпомощь от региона в размере 2 млн рублей членам семей погибших военнослужащих.

Зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова отметила, что необходимо усилить работу информационных служб, чтобы в полном объеме донести до военнослужащих и их семей информацию о положенных льготах и способах их получения. Она также предложила предоставлять жилье участникам СВО во внеочередном порядке. В свою очередь заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-Оол отметил, что для участников СВО во время отпуска надо предусмотреть бесплатное посещение культурно-развлекательных объектов.

Во время совещания обсудили предложения, касающиеся изменений в действующее законодательство, таких как гарантии мобилизованных и работавших по срочному трудовому договору и создание ремонтно-восстановительных предприятий, обеспечивающих бесперебойное обслуживание военной техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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