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Кондратьев дал официальный старт Году семьи в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-dal-ofitsialnyj-start-godu-semi-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев дал официальный старт Году семьи в Краснодарском крае
Фото pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 1 февраля.

Глава региона отметил, что благодаря этому Году можно еще раз напомнить об уважении к большим и дружным семьям, казачьих традициях, а также о профессиональных династиях.

«Все это будет способствовать укреплению традиционных ценностей, повышению престижа материнства и ответственному отношению к родительству», — написал Кондратьев в Telegram.

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