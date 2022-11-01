Кондратьев: число виноградников в Краснодарском крае за год выросло на 18%

Фото пресс-службы Кремля

Развитие виноделия и виноградарства на Кубани обсудили президент России Владимир Путин и глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей встречи в Сочи.

«Год от года наращивается количество виноградников, появляются свои питомники с отечественными саженцами. У нас количество виноградников только за этот год увеличилось примерно на 18% и сегодня составляет 28,5 тыс. га», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что урожай винограда на Кубани в этом году составил 240 тыс. т. Это около 35-40 млн бутылок вина. По словам губернатора, Краснодарский край почти на 50% покрывает потребность России в вине. Это значимая отрасль для экономики региона.

В 2020 году в РФ вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Путин напомнил, что инициатива его принятия исходила от Краснодарского края, ее поддержали и другие южные регионы страны.

«Я очень рад, что она приносит нужные стране результаты. Надо посмотреть правоприменительную практику, если необходимо, внести какие-то коррективы», — добавил Кондратьев.

В 2022 году на поддержку виноделия и виноградарства выделили почти 730 млн рублей. Эти деньги направили на субсидирование затрат при посадке лозы, работы по уходу и установку шпалеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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