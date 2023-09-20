Кондратьев: число долгостроев в Краснодарском крае сократилось до 54

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по защите прав обманутых дольщиков в регионе.

«Мы встречались с вами в конце июня, тогда в крае было 63 долгостроя. По состоянию на сегодняшний день – 54. Еще более 5 тыс. человек ждут свои квартиры», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что наиболее непростая ситуация с долгостроями в крае сложилась в Краснодаре. В городе 40 проблемных многоэтажек и 4,5 тыс. обманутых дольщиков. Губернатор отметил важность выполнения обязательств перед ними.

Вице-губернатор Кубани Сергей Власов рассказал, что работу с недостроями также ведут в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Горячем Ключе, Каневском и Темрюкском районах. Он уточнил, что 11 домов достраивают за счет специализированного фонда, среди них краснодарские ЖК «Анит-Сити», «Радуга», «Жемчужина», «Парусная регата», «На Магистральной», «Луч» и «Заря».

Права жильцов 23 проблемных домов восстановят за счет региональных мер. Еще 20 долгостроев находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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