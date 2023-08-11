Кондратьев: «Черномортранснефть» является стратегическим партнером Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор компании Александр Зленко обсудили вопросы сотрудничества.

««Черномортранснефть» является стратегическим партнером Краснодарского края. Благодарен вам за активное участие в жизни региона. С 2018 года компания направила 880 млн рублей на строительство спорткомплексов, ремонт больниц, благоустройство скверов», — рассказал глава Кубани.

Губернатор отметил, что власти края готовы оказывать необходимую поддержку в реализации новых социально значимых проектов.

Гендиректор компании Александр Зленко поблагодарил администрацию региона за помощь и внимание. Он отметил, что компания продолжит реализовывать проекты социальной направленности.

«Деятельность компании важна для экономики всего Краснодарского края. АО «Черномортранснефть» эксплуатирует 3,5 тыс. километров магистральных нефтепроводов, которые располагаются на территории шести субъектов РФ», — рассказал Зленко.

Компания занимается транспортировкой дизельного топлива, сернистой и малосернистой нефти на нефтеперерабатывающие заводы и в экспортном направлении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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