Кондратьев: более 800 участников соберет «Кубанская ярмарка» в Краснодаре

Ярмарка будет работать с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» на улице Конгрессной с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ярмарка — это традиционное и ожидаемое событие осени.

«Фермеры со всех муниципалитетов представят свою мясную и молочную продукцию, а также изделия народных промыслов. Для наших аграриев — это отличная площадка для сбыта, фермерские товары всегда пользуется большим спросом у жителей и гостей региона», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что по результатам прошлогодней ярмарки — сельхозпроизводители реализовали 364 т продукции на сумму порядка 95 млн рублей.

На выставке будет работать коллективный стенд «Сделано на Кубани». Свою продукцию представят свыше 30 предприятий-победителей краевого конкурса в области качества. Также в программу мероприятия включены фестивали кухонь народов края, вина и сыра, мастер-классы по промыслам и ремеслам. Впервые пройдет конкурс «Сырные шедевры Кубани», на котором посетители и эксперты продегустируют местные сорта и выберут лучшие.

Для представителей малого и среднего агробизнеса организуют деловые мероприятия по актуальным вопросам сельхозпроизводства. Кроме того, по основным направлениям АПК проведут серию обучающих семинаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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