Кондратьев: более 73 тыс. гектаров отвели под рапс в этом году

Рапс — одна из самых перспективных масличных культур. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 22 апреля.

Глава Кубани отметил востребованность продуктов переработки рапса в крае. Так, эта культура — основа кормовой базы сельскохозяйственных животных, их которой производят жмых и комбикорм.

По словам губернатора, площадь посева культуры на Кубани выросла. Так, в этом году под рапс отвели свыше 73 тыс. га. Его активно выращивают в Белоглинском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и других районах.

«Рапс обогащает поля микроэлементами, это сказывается на плодородии почвы. Ученые краснодарского ВНИИМК им. В.С. Пустовойта ежегодно работают над созданием новых высокоурожайных сортов рапса», — написал Кондратьев в Telegram.

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