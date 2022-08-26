Кондратьев: более 700 сотрудников соцсферы приобрели жилье благодаря краевой субсидии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По 1 млн рублей перечисляют учителям, врачам и социальным работникам. В основном сотрудники соцсферы оплачивают готовое жилье или используют средства при долевом или самостоятельном строительстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что новой мерой поддержки уже воспользовались 723 человека.

«Всего в этом году выплату получат 900 работников. Но у нас остаются еще сотни специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поэтому мы продлим программу и на следующие годы. Сегодня нам важно обеспечить жильем сотрудников, которые работают в социальной сфере», — сообщил губернатор.

Деньги уже получили 280 учителей, 248 соцработников и 195 врачей. Воспользоваться мерой поддержки в 2022 году смогут по 300 представителей.

Предоставлять субсидию в 1 млн рублей начали в 2022 году. Ее могут получить специалисты, которые прожили в Краснодарском крае в течение последних 10 лет, не обеспечены жильем или его площадь меньше 10 кв. м на человека.

Деньги можно использовать на первоначальный взнос по ипотеке, строительство или ремонт дома. После получения сотрудники соцсферы должны отработать пять лет в бюджетных учреждениях региона по профессии.

Претенденты могут обратиться за получением выплаты в Минобразования, Минздрав или Минтруда, оттуда списки направляют в центр господдержки, который начисляет средства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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