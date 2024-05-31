Кондратьев: более 65 млн рублей в 2024 году направят на расчистку рек на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 мая принял участие в совещании о паводковой обстановке в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Заседание провел зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.

«Росводресурсам с субъектами следует провести в полном объеме запланированные превентивные мероприятия. Это увеличение пропускной способности водных объектов, капремонт гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция систем инженерной защиты. То же самое касается мер по предупреждению паводков: я говорю про расчистки мостовых пространств и инспекцию ливневых систем. Региональным комиссиям по ЧС необходимо держать эти вопросы на постоянном контроле. В свою очередь, МЧС и органы власти субъектов должны обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения. Системы должны работать без сбоев», — сказал Патрушев.

Глава Кубани рассказал о мерах, которые принимают для минимизации возможного ущерба в период паводков в Краснодарском крае.

Он подчеркнул, что в регионе действует система мониторинга и прогнозирования ЧС. На реках установлены 217 автоматических датчиков уровня воды и метеостанций. До конца года за счет средств краевого бюджета установят еще 94 датчика. Система позволяет прогнозировать наводнения и своевременно принимать меры для защиты людей. Во всех муниципалитетах система оповещения готова к работе.

«В крае более 30 тыс. км рек. Многие из них пролегают вблизи населенных пунктов, поэтому мы всегда контролируем ситуацию, следим за их расчисткой. В 2024 году на эти цели региону из федерального бюджета выделили 65 млн рублей в виде субвенций для расчистки семи участков русел рек. В 2023 и 2024 годах мы предусмотрели в бюджете более 500 млн рублей на закупку техники для расчистки русел рек, строительства берегоукрепления. Это позволит нам расчистить 9 км в этом году и 12 км — в следующем», — сказал Кондратьев.

В завершении совещания Патрушев подчеркнул, что субъекты должны провести необходимые мероприятия на местах, а федеральные ведомства и полномочные представители президента должны проконтролировать исполнение всех принимаемых мер. Все превентивные мероприятия необходимо провести своевременно и полноценно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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