Кондратьев: более 60 предприятий Кубани участвуют в международной выставке UMIDS

На международной выставке UMIDS в Краснодаре собрались более 350 отечественных и зарубежных компаний, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Площадкой мероприятия стал ВКК «Экспоград Юг». С 3 по 6 апреля здесь представят мебель, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства.

«Краснодарский край представляют свыше 60 предприятий. Мебельная и деревообрабатывающая отрасли — одни из приоритетных направлений развития нашего промышленного комплекса. Сегодня более 400 региональных производителей выпускают сырье, комплектующие для производства мебели и конечную продукцию самого высокого качества», — рассказал Кондратьев.

Одну из крупнейших отраслевых выставок России UMIDS проводят уже 26 раз, отметил глава Кубани. В числе участников мероприятия — компании из Беларуси, Германии, Китая и Турции.

Также Вениамин Кондратьев отметил достижения кубанских компаний. Так, в крае за январь и февраль деревообрабатывающие предприятия почти вдвое нарастили выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители мебели увеличили этот показатель почти в 1,4 раза.

«Предприятия отрасли сегодня активно пользуются мерами государственной поддержки, которые существуют в регионе. Благодаря субсидиям из краевого бюджета, льготным займам регионального Фонда развития промышленности за последние 6 лет модернизировано либо создано 57 предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей. На их развитие направили порядка 800 млн рублей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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