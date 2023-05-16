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Кондратьев: более 50 соглашений на 365 млрд рублей заключил Краснодарский край на ПМЭФ за два года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-bolee-50-soglashenij-na-365-mlrd-rublej-zaklyuchil-krasnodarskij-kraj-na-pmef-za-dva-goda
Кондратьев: более 50 соглашений на 365 млрд рублей заключил Краснодарский край на ПМЭФ за два года
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам 16 мая.

«За 2021 и 2022 годы мы заключили на ПМЭФ более 50 соглашений на 365 млрд рублей. Сегодня мы делаем основную ставку на привлечение инвестиций, чтобы укрепить экономическую независимость. За год увеличили число активных проектов на 20%. Наш инвестиционный портфель самый многоотраслевой и один из наиболее значимых по стоимости. Одновременно реализуем более 480 крупных проектов на сумму 2,6 трлн рублей. Это абсолютный рекорд», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что привлекательными для инвесторов традиционно остаются проекты в транспортно-логистической, агропромышленной и санаторно-курортной сферах.

В Брюховецком районе в рамках соглашения, заключенного на ПМЭФ-2022, заканчивают строительство завода по переработке овощей и салатов. В строительство инвестировали 1 млрд рублей. Производство мощностью 400 т в год планируют открыть уже в этом году.

Для инвесторов в крае доступно более 120 мер господдержки — гранты, субсидии, займы, гарантии и льготы. В прошлом году объем финансовых мер составил 36 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: финансирование нацпроектов в крае за год составит 69,5 млрд рублей.

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