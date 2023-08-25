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Кондратьев: более 440 многодетных семей в этом году получили компенсацию вместо земельного участка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-bolee-440-mnogodetnyh-semej-v-etom-godu-poluchili-kompensatsiyu-vmesto-zemelnogo-uchastka
Кондратьев: более 440 многодетных семей в этом году получили компенсацию вместо земельного участка
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компенсационные выплаты получили семьи с тремя и более детьми из почти всех муниципалитетов региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, деньги можно направить на погашение ипотеки, взятой на строительство собственного дома, или покупку жилья, в том числе строящегося.

«С начала 2023 года этой возможность уже воспользовались более 440 многодетных семей из разных городов и районов, большинство — из Краснодара», — сообщил губернатор.

В Краснодаре компенсацию получила 231 семья, в Новороссийске — 49 семей, в Сочи — 16.

Подать заявление на получение выплаты из краевого бюджета можно до 1 сентября на сайте Кубанского центра господдержки населения и развития финансового рынка. Ее размер составляет до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: многодетные семьи за три года получили 18 тыс. участков земли в Краснодарском крае.

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