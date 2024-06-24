Кондратьев: более 300 компаний Кубани внедряют методы бережливого производства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации в регионе национального проекта «Производительность труда».

По словам главы Кубани, для повышения эффективности экономики важно распространять методы бережливого производства, внедрять их на новых предприятиях. За счет этого компании работают более эффективно — улучшаются условия труда, уменьшаются расходы, а также растут продажи и выручка.

«В мае Краснодарский край досрочно выполнил план по оказанию адресной поддержки предприятиям в рамках нацпроекта «Производительность труда». Его участниками все чаще становятся крупные компании — налогоплательщики, что в конечном итоге значительно увеличивает поступления в бюджет. На сегодняшний день в эту деятельность вовлечены свыше 300 кубанских компаний», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, суммарная годовая выручка предприятий-участников нацпроекта — более 1 трлн рублей, а общее количество сотрудников составляет 73 тыс. человек.

Также благодаря нацпроекту в регионе удалось восполнить кадровый дефицит в 41,9 тыс. человек, добавил глава края.

Бережливые технологии внедряют на предприятиях при участии экспертов Регионального центра компетенций. На Кубани специалисты РЦК уже реализовали 193 проекта и перевыполнили изначальный план, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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