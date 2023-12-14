Кондратьев: более 30% сельхозпродукции на Кубани производят местные фермеры

Тему развития агропромышленного комплекса в регионах РФ прокомментировал президент Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря.

Глава государства напомнил, что Минсельхоз предлагает множество программ для поддержки аграриев. На эти цели государство выделяет большие деньги. При этом около 40% от общего объема поддержки уходит фермерам.

«Кубанские аграрии производят треть сельхозпродукции в крае. Считаю, что для отрасли сельского хозяйства это подушка безопасности», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае в текущем году создали программу «Опорный фермер», благодаря которой небольшие хозяйства имеют возможность получить субсидию на покупку техники или оборудования на сумму 5 млн рублей. Всего в 2023 году на поддержку фермерских хозяйств на Кубани направили более 3 млрд рублей.

Сейчас в регионе работает свыше 13 тыс. фермерских хозяйстве и еще около 1 млн. подсобных. В текущем году они собрали 30% от общего числа урожая зерна, ягод и фруктов, а также 60% от урожая овощей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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