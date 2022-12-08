Кондратьев: более 16,7 млн туристов с начала года принял Краснодарский край

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил во время церемонии награждения победителей конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп — 2022». Дипломы в 20 номинациях получили 28 человек.

Глава региона отметил, что на время закрытия аэропортов региона Сочи стал основным транспортным туристическим хабом. И даже несмотря на закрытое небо, туристы все равно выбирают курорты Кубани. Губернатор отметил, что в новых реалиях на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики. Сотрудники туристической отрасли достойно справляются со всеми вызовами.

«Главное конкурентное преимущество наших курортов — это индивидуальный подход к каждому отдыхающему, что вызывает у них желание возвращаться снова и снова. Здесь не бывает мелочей и важен вклад каждого из ста тысяч работников отрасли – администратора, горничной, официанта или экскурсовода», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также сообщил о том, что Краснодарский край принял более 16,7 млн туристов. Всего в этом году Кубань примет 17 млн гостей, как в рекордном допандемийном 2019 году.

«Такие цифры доказывают, что вы — профессионалы высочайшего класса, любите свою работу и готовы дарить радость другим. Спасибо огромное за ваш труд», — отметил губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани сейчас одномоментно реализуют 39 инвестиционных проектов на 290 млрд рублей — это новые гостиницы и санатории, в которых появятся 16 тыс. рабочих мест. Глава региона подчеркнул, что спрос на качественный и комфортный отдых растет.

«Значит, и нам год от года нужно становиться лучше. Развивать курорты, сохраняя то, что подарено природой. Мы последовательно защищаем особо ценные территории, остановили бесконтрольную застройку и принимаем новые генеральные планы курортных городов. Эта работа уже имеет эффект. За последние 3 года объем инвестиций в туротрасль вырос в 10 раз», — сообщил глава региона.

В этом году в рамках туристического нацпроекта Кубань получила получил 780 млн рублей субсидий. На эти деньги реализуют более 90 проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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