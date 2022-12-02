Кондратьев: благодаря курортному сбору на туристическую инфраструктуру Кубани направили 1,2 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 декабря рассказал о результатах эксперимента по взиманию курортного сбора.

По словам главы региона, благодаря курортному сбору на благоустройство туристической инфраструктуры Краснодарского края направили более 1,2 миллиарда рублей.

«За эти средства нам удалось благоустроить десятки объектов, преобразить парки и скверы, сделать излюбленные места отдыха еще привлекательнее. Жители курортов сами выбирают, на что пойдут деньги, и туристы отмечают значительное улучшение условий проживания, приезжают к нам снова», — сообщил губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в этом году в регионе благодаря курортному сбору удалось реализовать 30 проектов на 900 млн рублей в восьми курортных муниципалитетах. В Туапсинском районе благоустроили прогулочные территории, провели дополнительное освещение. В Горячем Ключе установили несколько новых арт-объектов. В Ейске оборудовали спортивную и детскую площадки, а также террасу с подвесными качелями. До конца года на Приморской набережной в Сочи заменят пешеходное покрытие и установят пандусы. В Анапе благоустроят два сквера и парк.

В регионе эксперименте принимают участие Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, а также Джубгское, Небугское, Новомихайловское, Шепсинское и Тенгинское поселения Туапсинского района и Ейское и Должанское — Ейского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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