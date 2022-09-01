Кондратьев: благодарен Правительству РФ за поддержку системы образования и здравоохранения Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край получит 25 машин скорой помощи и 55 школьных автобусов. Сейчас в региональном автопарке работает 721 машина скорой помощи.

Глава региона поблагодарил кабмин за поддержку.

«Сегодня одна из приоритетных задач — обеспечить комфортным и безопасным транспортом как наших медицинских работников, которые продолжают бороться с коронавирусом, так и самых юных жителей. Новый транспорт в первую очередь направим в станицы и хутора, чтобы улучшить качество жизни жителей на селе», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также медицинский спецтранспорт закупают в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году на Кубани планируют приобрести 192 машины.

В новом учебном году будут работать 1 тыс. 473 школьных автобуса. Они будут перевозить около 68 тыс. учеников. Каждый транспорт оснащен ремнями безопасности и подключен к системе ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению президента до конца года в регионы поступит более 1,2 тыс. машин скорой помощи. На эти цели выделили 6 млрд рублей. Краснодарский край получит 25 новых «скорых», а также 55 школьных автобусов.