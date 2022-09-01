Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: благодарен Правительству РФ за поддержку системы образования и здравоохранения Кубани

Общество
01.09.2022 17:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-blagodaren-pravitelstvu-rf-za-podderzhku-sistemy-obrazovaniya-i-zdravoohraneniya-kubani
Кондратьев: благодарен Правительству РФ за поддержку системы образования и здравоохранения Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край получит 25 машин скорой помощи и 55 школьных автобусов. Сейчас в региональном автопарке работает 721 машина скорой помощи.

Глава региона поблагодарил кабмин за поддержку.

«Сегодня одна из приоритетных задач — обеспечить комфортным и безопасным транспортом как наших медицинских работников, которые продолжают бороться с коронавирусом, так и самых юных жителей. Новый транспорт в первую очередь направим в станицы и хутора, чтобы улучшить качество жизни жителей на селе», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также медицинский спецтранспорт закупают в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году на Кубани планируют приобрести 192 машины.

В новом учебном году будут работать 1 тыс. 473 школьных автобуса. Они будут перевозить около 68 тыс. учеников. Каждый транспорт оснащен ремнями безопасности и подключен к системе ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению президента до конца года в регионы поступит более 1,2 тыс. машин скорой помощи. На эти цели выделили 6 млрд рублей. Краснодарский край получит 25 новых «скорых», а также 55 школьных автобусов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. Около Славянска-на-Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,7
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Жители Прикубанского округа Краснодара пожаловались на стаю агрессивных собак
Прямой эфир
Мы в соцсетях