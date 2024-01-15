Кондратьев: бизнес может платить достойные зарплаты жителям региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами 15 января рассказал об ограничении на привлечение иностранных специалистов по патентам.

«Само решение на запрет иностранной рабочей силы почти во всех сферах, кроме строительной, продиктовано тем, что все отрасли экономики стали маржинальными. Зачем нам нужны мигранты, если бизнес может платить достойные зарплаты нашим жителям. Маржа увеличивается, но эта выгода идет в карман собственникам. Пусть поднимают зарплату работникам, если хотят сохранить и завлечь квалифицированные кадры. У нас самодостаточный регион, который может позволить людям получать хорошие зарплаты», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что запрет на работу мигрантов в строительной отрасли появится в следующем году — отрасль слишком большая, и сейчас там не хватает квалифицированных сотрудников. Именно поэтому в 2024 году ограничение составляет лишь 50%.

Губернатор также сообщил, что сейчас в регионе фиксируют исторический уровень безработицы, поэтому сейчас главный вопрос не в наличии рабочих мест, а уровень зарплат.

«Даже в традиционном для региона агропромышленном комплексе привлекали много иностранцев, которые работали за небольшие деньги. А жители края, в том числе молодежь, уезжает в поисках большей зарплаты. Сегодня бизнес в сельском хозяйстве получает достойную прибыль, значит сможет повысить зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных отечественных специалистов. Такая же ситуация и по другим сферам», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на работу иностранных граждан по патентам ввели на Кубани. В чем суть запрета на работу мигрантов в Краснодарском крае.