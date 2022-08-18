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Кондратьев: безопасность на избирательных участках Кубани обеспечат 26 тыс. полицейских и казаков

Политика
18.08.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-bezopasnost-na-izbiratelnyh-uchastkah-kubani-obespechat-26-tys-politsejskih-i-kazakov
Кондратьев: безопасность на избирательных участках Кубани обеспечат 26 тыс. полицейских и казаков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 18 августа во время совместного заседания Антитеррористической комиссии, координационного совещания и Оперативного штаба, которое он провел вместе с начальником УФСБ России по Краснодарскому краю Сергеем Захарихиным.

«С 9 по 11 сентября в крае проведут выборы депутатов Законодательного Собрания. Завершится еще 101 кампания местного уровня. Наша задача — обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность участков. Гарантировать всем право на волеизъявление, чтобы каждый житель мог сделать собственный выбор свободно и честно», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что все избирательные участки на Кубани должны оснастить кнопками тревожной сигнализации, металлодетекторами и средствами видеофиксации. Он попросил глав муниципалитетов подключиться к этой работе.

По словам Кондратьева, для обеспечения безопасности в дни выборов в Краснодарском крае задействуют 20 тыс. сотрудников полиции и более 6 тыс. казаков.

Отдельное внимание на избирательных участках уделят людям с инвалидностью. 97% участков расположены на первых этажах зданий. Для слабовидящих подготовили более 700 трафаретов.

Системы видеонаблюдения уже организовали на более чем 1 тыс. избирательных участков. В дни выборов там будут работать более 11 тыс. наблюдателей, которые сейчас проходят обучение и подготовку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов в ЗСК.

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