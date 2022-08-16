В Краснодарском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов в ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Партии и одномандатники готовятся к выборам, которые пройдут в сентябре. Зарегистрированные кандидаты будут бороться за место в Законодательном собрании края и органах местного самоуправления.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за соблюдением прав избирателей отметила высокую конкуренцию на выборах в ЗСК по партийным спискам — 16 человек на 1 мандат.

«Мы обращались в ЦИК Российской Федерации, и ЦИК разрешил нам открыть штаб общественного наблюдения со специальной техникой, на которой мы уже будем работать на связи с избирательными участками», — сказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани Любовь Попова.

«Сегодня подытожили очень важный этап — это выдвижение кандидатов. Было установлено, что пять партий могут баллотироваться, одна из партий не смогла преодолеть этот порог», — сказала доцент кафедры политологии и политического управления КубГУ Наталья Юрченко.

Речь идет о партии «Родина». В ЗСК по партийным спискам выдвинуты: КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Они представили документы для регистрации в установленный срок.