Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов в ЗСК

Политика
16.08.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zavershilas-registratsiya-kandidatov-na-vybory-deputatov-v-zsk
Видео канала «Кубань 24»

Партии и одномандатники готовятся к выборам, которые пройдут в сентябре. Зарегистрированные кандидаты будут бороться за место в Законодательном собрании края и органах местного самоуправления.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за соблюдением прав избирателей отметила высокую конкуренцию на выборах в ЗСК по партийным спискам — 16 человек на 1 мандат.

«Мы обращались в ЦИК Российской Федерации, и ЦИК разрешил нам открыть штаб общественного наблюдения со специальной техникой, на которой мы уже будем работать на связи с избирательными участками», — сказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани Любовь Попова.

«Сегодня подытожили очень важный этап — это выдвижение кандидатов. Было установлено, что пять партий могут баллотироваться, одна из партий не смогла преодолеть этот порог», — сказала доцент кафедры политологии и политического управления КубГУ Наталья Юрченко.

Речь идет о партии «Родина». В ЗСК по партийным спискам выдвинуты: КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Они представили документы для регистрации в установленный срок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
  6. Путин подписал указ о введении в России звания «Мать-героиня»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Кореновском районе возбудили уголовное дело после пропажи 33-летней женщины
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодаре мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу» и погиб
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
В Краснодарском крае женщина спровоцировала ДТП и сбежала, бросив своего трехлетнего ребенка
Прямой эфир
Мы в соцсетях