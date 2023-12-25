Кондратьев: бережливые технологии внедряют почти 300 организаций на Кубани

Число внедряющих бережливые технологии компаний почти наполовину превысило запланированные на этот год показатели — всего к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 298 организаций, сообщил 25 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что Кубань традиционно перевыполняет план, установленный Федеральным центром компетенций. Это дает понять, что многие предприятия не только знают о преимуществах, но и уже успели оценить эффект использования передовых технологий.

«Немаловажно и то, что для организаций-участников предусмотрены государственные и региональные меры — льготные займы, субсидии с повышающим коэффициентом, налоговые преференции, адресная поддержка в оптимизации производственных процессов», — подчеркнул губернатор.

Соглашения с министерством экономики Краснодарского края заключили уже 298 предприятий. Среди них 122 — обрабатывающее производство, 52 — отрасль торговли, 53 — сельское хозяйство, 22 — относятся к строительству, 5 — к ЖКХ, еще 44 — транспортные предприятия.

Благодаря участию в нацпроекте можно получить обучение инструментам повышения производительности труда. Только в этом году специальные курсы прошли 2 тыс. 666 работников и руководителей организаций. Компаниям, которые внедряют бережливые технологии, также доступно бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселераторы экспортного роста», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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