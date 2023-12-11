Кондратьев: Армавир может стать одним из ведущих промышленных центров России

Об этом глава региона заявил 11 декабря на совещании по развитию промышленного потенциала Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, Армавир — главная промышленная площадка региона. При этом город может стать одним из ведущих промышленных центров России. Для этого важно привлекать «якорные проекты».

«Для этого у нас есть все возможности, потому что промышленность – одна из самых перспективных отраслей экономики края. Если в ближайшее время мы привлечем в Армавир якорные проекты, то готовы направить на их развитие дополнительное финансирование в рамках докапитализации Фонда развития промышленности региона», — отметил губернатор.

На сегодня объем Фонда развития промышленности составляет 6 млрд рублей. При этом несмотря на изменения ключевой ставки Центробанка, бизнес может получить займы по ставкам от 0,1% до 4% годовых. Фонд реализует 16 программ. Для обрабатывающих производств доступно 15 видов займов, еще 1 — предприятиям пищевой промышленности.

«Запустили новую программу. Она направлена на поддержку предприятий, выполняющих государственные и муниципальные контракты. С начала года профинансировали 46 проектов на сумму более 2,6 млрд рублей. Кроме того, поддержали 56 компаний в рамках субсидирования. Из краевого бюджета предоставили свыше 900 млн рублей», – уточнил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Экономический эффект от реализации программ – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от получателей займов – составил 6,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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