Кондратьев: академия при ФК «Сочи» спустя год показывает достойные результаты

Футбольную академию открыли в марте 2022 года на улице Ленина в Адлерском районе. Сейчас там занимаются более 400 футболистов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Алексей Копайгородский и руководство клуба обсудили итоги первого года работы академии.

«Год назад при футбольном клубе «Сочи» открыли академию, которая уже сегодня показывает достойные результаты. Для нас важно дать детям возможность расти здоровыми, раскрыть свои таланты или даже стать профессиональными футболистами. Подобные проекты — хорошая перспектива как для молодых ребят, так и для всего российского спорта», — сказал Вениамин Кондратьев.

Для открытия академии администрация города передала клубу 8 га футбольных полей. По словам президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга, дети и взрослые могут тренироваться круглогодично.

«Воспитанники академии имеют все шансы попасть в молодежную команду ФК «Сочи» и со временем перейти в ее основной состав. Открывается путь в нашу национальную молодежную сборную и в основную сборную страны. Когда мы будем растить своих звезд футбола, будет на стадионах и больше зрителей, которые болеют за наших соотечественников и своих земляков», — отметил Ротенберг.

В первом наборе в академии обучались около 200 человек из сочинских спортшкол. Сейчас там бесплатно занимаются 415 футболистов от 8 до 16 лет. Среди них 105 девушек. Спортсменам выдают необходимую амуницию и инвентарь, а также оплачивают выездные соревнования и турниры.

Один из воспитанников уже подписал профессиональный контракт с ФК «Сочи», еще трое провели тренировочные сборы с основной командой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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