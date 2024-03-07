Кондратьев: аграрии полностью обеспечены отечественными семенами

Президент России Владимир Путин и глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе двусторонней встречи 7 марта обсудили развитие агропромышленного комплекса.

«Для нас почетно быть гарантом продовольственной безопасности России и житницей страны. Урожай прошлого года был достойный, но не такой рекордный, как хотелось бы — 14,3 млн тонн зерновых. Виды на урожай этого года внушают уверенность, что мы подойдем к рекордным отметкам. Под озимые уже засеяли 1,8 млн га и произвели первую подкормку. Приступили к севу яровых в таких же объемах. Все идет в рамках календарного цикла весенних полевых работ, который позволяют сделать вывод, что мы должны получить достойный урожай», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что аграрии Кубани полностью обеспечены минеральными удобрениями и горючим, при этом никакой ценовой турбулентности нет. Особый предмет гордости — собственный семенной фонд: селяне обеспечены семенами пшеницы, кукурузы и подсолнечника на 100%, свеклы — на 30%.

«У вас хороший зерновой фонд. Потребность в семенах зерновых культур 420 тыс. тонн, а производите 800 тыс. тонн. Потребность семян кукурузы 10 тыс. тонн, а производство 33,6 тыс. тонн. Подсолнечника — 2,3 тыс. тонн, а в производстве — 13 тыс. тонн», — сказал президент.

Глава региона также отметил, что качественная современная техника обеспечивает слаженную работу агропромышленного комплекса. В прошлом году приобрели сельхозмашины на 23 млрд рублей.

Кондратьев поблагодарил главу государства за закон «О виноградарстве и виноделии» — Кубань занимает первое место в стране по производству винодельческой продукции.

«Краснодарский край возродил отрасль, буквально в 2019 году это было гаражное виноделие. А сегодня это бизнес, который хорошо зарабатывает. С момента принятия закона произвели 1,5 млрд бутылок вина и шампанского, а в прошлом 305 млн. Сегодня престижно пить вино и шампанское, произведенное в крае. На бутылках указывается место происхождения винограда. Это продукция востребована благодаря закону», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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