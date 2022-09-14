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Кондратьев: аграрии Кубани приступили к уборке риса

Экономика
14.09.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-agrarii-kubani-pristupili-k-uborke-risa
Кондратьев: аграрии Кубани приступили к уборке риса
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 14 сентября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в Абинском, Славянском, Крымском и Калининском районах начали уборку рисовых чеков.

«Всего в регионе выращиванием этой культуры занимаются около 100 хозяйств. Они также работают в Краснодаре, Красноармейском, Темрюкском и Северском районах. В этом году площадь сева в крае составила 92 тыс. га», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что урожайность риса зависит от сорта семян, технологии возделывания, защиты растений и уборки. Кубанские рисоводы для повышения урожайности используют местные сорта. Сегодня из 75 допущенных к использованию сортов риса 37 сортов вывели местные селекционеры.

Ученые региона вывели и внедрили несколько новых сортов семян, улучшили их качества, повысили пищевые достоинства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае в самом разгаре уборка арбузов и дынь.

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