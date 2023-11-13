Кондратьев: аграрии Кубани отвели под пшеницу более 1,7 млн гектаров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 ноября сообщил об окончании посевной кампании озимых культур.

По словам главы региона, пшеницей засеяли более 1,7 млн га, что на 100 тыс. га больше показателей прошлого года.

«В приоритете также ячмень и тритикале. Важно, что использовали в основном семена, выведенные кубанскими учеными. Они адаптированы к нашему климату и почвам, устойчивы к капризам погоды. Благодаря этому можем рассчитывать на традиционно высокий урожай», — отметил Вениамин Кондратьев.

Для проведения посевных работ все хозяйства региона обеспечили качественными семенами озимых зерновых местной селекции — предоставили более 420 тыс. т. На работе в полях задействовали свыше 30 тыс. единиц техники. Лидерами посевной стали аграрии Кущевского, Новопокровского, Каневского и Ейского районов. В этих муниципалитетах озимыми засеяли около 360 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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