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Кондратьев: аграрии Краснодарского края намолотили уже 1,5 млн тонн зерна

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-agrarii-krasnodarskogo-kraya-namolotili-uzhe-1-5-mln-tonn-zerna
Кондратьев: аграрии Краснодарского края намолотили уже 1,5 млн тонн зерна
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам главы региона, уборка зерновых и зерно-бобовых культур на территории региона началась около месяца назад во всех городах и районах Кубани.

Сельскохозяйственные предприятия уже достигли высоких результатов. Первый этап уборочной страды показал, что аграрии скосили и обмолотили  зерно с площади около 250 тыс. га.

«Благодарю  каждого, кто сегодня трудится в полях — комбайнеров, водителей и механизаторов. Убежден, что вы приложите все необходимые усилия, чтобы качественно и в сжатые сроки собрать полученный урожай», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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