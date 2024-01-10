Кондратьев: 900 работников соцсферы улучшили жилищные условия в 2023 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 января рассказал, что региональная мера работников социальной сферы в виде 1 млн рублей на первоначальный взнос на ипотеку действует уже два года.

«В 2023 году свои жилищные условия улучшили 900 человек. Это 410 педагогов, 126 врачей и 364 специалиста соцсферы. И мы будем помогать работникам бюджетной сферы с решением жилищного вопроса до тех пор, пока это будет необходимо», — сказал Вениамин Кондратьев.

За выплатой в прошлом году чаще всего обращались жители Краснодара, Армавира, Курганинского, Лабинского, Кавказского, Динского, Апшеронского, Павловского и Новокубанского районов.

Соцвыплату большинство участников использовали для приобретения готового жилья, еще часть на строительство индивидуального дома. Претендентов на выплату будут приглашать на подачу документов в начале года.

Субсидию в размере 1 млн рублей на взнос по ипотеке могут получить работники соцсферы, которые проживают в регионе более 10 лет, не обеспечены жильем или площадь имеющегося в собственности менее 10 кв. м на одного члена семьи.

Желающим нужно обратиться в соответствующее профильное министерство — здравоохранения, образования или труда и социального развития, после чего министерство ТЭК и ЖКХ сформирует единый список. Его направят в Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка, а претендента пригласят для подачи документов.

За получением консультаций можно обратиться по телефонам горячей линии Кубанского центра господдержки населения: 8(861)251-79-90, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани открыли более 40 школ и 60 детсадов благодаря нацпроектам.