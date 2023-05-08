В Краснодаре 8 мая прошло торжественное мероприятие в честь Дня Победы. Вместе с ветеранами, военными и курсантами праздничный концерт посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

«9 Мая навсегда будет вписано в историю нашей страны и наши сердца, как самый главный праздник — день триумфа справедливости, стойкости наших предков, их сплоченности и единства. Победа далась нам дорогой ценой. В жестокой войне свои жизни отдали почти 500 тыс. жителей края. Десятки сожженных городов и станиц, разрушенных предприятий. Но наши прадеды выстояли и выиграли борьбу с фашизмом», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что сегодня Россия делает все для того, чтобы подобная история вновь не повторилась.

«Всем нам важно сплотиться, как нашим предкам. Потому что в одиночку с вызовами времени никто не справится. Мы гордимся и восхищаемся военнослужащими, добровольцами и казаками. Пока у России есть такие доблестные сыны, она будет сильной и независимой державой», — добавил губернатор.

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