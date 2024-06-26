Кондратьев: 9,5 тыс. подростков уже поработали на различных предприятиях Кубани

В дни летних каникул кубанские подростки от 14 до 18 лет могут получить возможность поработать.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в этом году уже 9,5 тыс. подростков в свободное от учебы время поработали на различных предприятиях и получили первую зарплату.

«В основном ребята трудятся в школах, учреждениях культуры, молодежи и спорта. В районах они заняты в сельском хозяйстве — помогают собирать урожай. На побережье — в санаторно-курортной сфере. И мы полностью поддерживаем их стремление подзаработать на каникулах», — написал Кондратьев в Telegram.

Во всех городах и районах Кубани временным трудоустройством подростков занимаются Центры занятости населения. Заключено около 1,7 тыс. договоров с работодателями в различных сферах. Предполагается, что на летних каникулах трудоустроят более 22 тыс. подростков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трудоустройство подростков от 14 до 18 лет из бюджета края направили 28,5 млн рублей.