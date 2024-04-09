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Кондратьев: на трудоустройство подростков на Кубани направили 28,5 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-trudoustrojstvo-podrostkov-na-kubani-napravili-28-5-mln-rublej
Кондратьев: на трудоустройство подростков на Кубани направили 28,5 млн рублей
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выложил в своих соцсетях пошаговую инструкцию для трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Глава Кубани подчеркнул, что власти будут поддерживать стремление подростков к самостоятельности и желание работать во время летних каникул.

«В этом году планируем официально трудоустроить порядка 30 тыс. подростков от 14 до 18 лет. Для них подберут вакансии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, школах, учреждениях культуры, молодежи и спорта, в сельском хозяйстве, а также в санаторно-курортной сфере. На эти цели из бюджета края направили 28,5 млн рублей», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Для оформления на работу ребята и их родители могут воспользоваться порталом «Госуслуги» и единой цифровой платформой «Работа России», добавил губернатор.

«Можно воспользоваться инструкцией, которая отражена в карточках. Либо обратиться в Центр занятости вашего муниципалитета, где специалисты помогут пройти процедуры регистрации и оформления на месте», — заключил Кондратьев.

Адреса и телефоны Центров занятости можно найти по этой ссылке.

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