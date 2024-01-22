Кондратьев: 82 проекта в крае реализуют на государственно-частном партнерстве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 января рассказал, как помогают в экономике государственно-частного партнерства.

«Инструменты государственно-частного партнерства позволяют привлекать дополнительные внебюджетные инвестиции в экономику, решать проблемы, требующие значительных единовременных финансовых вложений. Сейчас на принципах ГЧП в крае реализуют 82 проекта. Общий объем инвестиций по ним составляет более 143,5 млрд рублей, из которых 87,2 млрд— частные средства. Мы уделяем особое внимание проектам в сфере ЖКХ, образования, развития транспортной инфраструктуры. Их реализация позволит значительно улучшить качество жизни», — сказал глава региона.

Существенную долю среди проектов ГЧП занимают концессионные соглашения — 42 проекта, большая часть которых в сфере ЖКХ. Еще 28 проектов приходятся на энергосервисные контракты.

Кроме того, в рамках концессий планируют построить в Краснодаре 14,6 км трамвайных линий, закупить 90 вагонов, построить 5 школ суммарно на 6,8 тыс. мест в Анапе, Армавире и Новороссийске. По контрактам продолжат строить очистные сооружения в Геленджике и модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в Краснодаре.

Кубань — один из наиболее привлекательных регионов для бизнеса, отметил губернатор. Край полностью открыт к сотрудничеству, а высокая потребительская активность выгодна инвесторам.

В регионе в ближайшем времени рассматривают возможность реализации инфраструктурных проектов на сумму более 350 млрд рублей с применением механизмов ГЧП. Приоритетны транспортная сфера и область обращения с ТКО.

Всего с начала применения механизмов на Кубани реализовали 34 проекта на сумму 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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