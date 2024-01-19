Впервые на Кубани предприятие внедрило бережливые технологии в 100% процессов

Производитель оборудования для ресторанов и кафе «Сервис-Юг-ККМ» модернизировал свои площадки и на 100% охватил все рабочие процессы бережливыми технологиями, став первым в крае образцовым предприятием-участником нацпроекта «Производительность труда».

Компания присоединилась к нацпроекту и приступила к оптимизации производственных процессов в 2019 году. В начале специалисты оптимизировали работу в цехе металлообработки, а затем распространили успешный опыт на все производство.

Здесь сделали упор на эффективность в каждом рабочем процессе: установили информационные стенды для персонала, ведут учет брака, анализируют причины его возникновения, на 80% оборудования внедрили автономное обслуживание. Также персонал регулярно продолжают обучать основам бережливого производства.

«Проделан серьезный путь по выстраиванию такой производственной культуры, которая позволяет сплотить всех рабочих, административно-управленческий персонал и сформировать единую команду. У компании есть цель создавать импортозамещающую продукцию, которая будет востребована у заказчиков и не уступать по качеству и безопасности», — рассказала замглавы минэкономики Кубани Светлана Салтанова.

Теперь это образцовое предприятие, куда будут приглашать руководителей других компаний-участников нацпроекта, чтобы показать эффективность бережливых технологий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Динском районе завод увеличил производительность труда благодаря нацпроекту.