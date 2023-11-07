Кондратьев: 7 кубанских старшеклассников стали победителями «Большой перемены»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал об этом в своих социальных сетях.

Финал всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Образование» прошел в международном детском центре «Артек».

«Семеро кубанских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу в решающих испытаниях боролись 1,5 тыс. учеников со всей России. С заслуженной победой поздравляю учащихся гимназии №18 Краснодара Азнаура Гамзатова, школы №1 станицы Новопокровской Александра Попова, учеников частной гимназии №1 Новороссийска Елисея Климушина, Алину Гуляеву, Полину Михайлову, Григория Торощина, воспитанницу новороссийского технико-экономического лицея Екатерину Пищикову. Верьте в себя и идите только вперед», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Троим 11-классникам вручат по 1 млн рублей на образование, также они получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще четверо учеников 9-10 классов получат по 200 тыс. рублей.

Кроме того, гимназия № 1 Новороссийска возглавила топ-25 лучших школ по версии «Большой перемены». Учреждение получит грант 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Все финалисты среди учеников 9-10 классов получили по 100 тыс. рублей на образование, среди 11-классников — по 200 тыс., и сертификаты на турпоездку по программе «Больше, чем путешествие», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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