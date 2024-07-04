Кондратьев: 67 млрд рублей направят на нацпроекты в 2024 году на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июля провел совещание по реализации национальных проектов в регионе в текущем году.

Глава региона отметил важность включения в работу по реализации нацпроектов на стадии формирования плана. Для взаимодействия с федеральными министерствами необходимо закрепить ответственных вице-губернаторов по каждому направлению. Губернатор поручил взять эту работу на контроль своему первому заместителю Игорю Галасю.

«Финансирование нацпроектов в регионе составляет 67 млрд рублей. Это огромная финансовая поддержка со стороны федерации», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что из общей суммы, выделенной региону на реализацию нацпроектов, уже освоили 45%. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам Кондратьева, наиболее значительные суммы идут на строительство дорог и социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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