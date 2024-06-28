К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 316 кубанских компаний

Удовлетворенность компаний от участия в национальном проекте «Производительность труда» составила 96%. Об этом рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Это на 2% выше, чем в прошлом году. Региональный Центр компетенций с каждым годом повышает свою эффективность, а эксперты находят новые подходы и адаптируют бережливые инструменты практически под любое направление бизнеса. Оптимизируя производства, мы помогаем предприятиям увеличивать прибыль, тем самым укрепляем экономическую ситуацию в регионе», — он.

Ежегодной среди компаний, который участвуют в нацпроекте, проводят опрос: руководители предприятий оценивают уровень профессионализма экспертов, вовлеченность сотрудников, степень полученных навыков и знаний, а также подводят финансовые итоги от внедрения бережливых технологий на производстве.

Так, сейчас частью нацпроекта являются 316 кубанских компаний, в которых работают порядка 75 тыс. человек. В сумме их годовая выручка превышает 1 трлн рублей.

В среднем, каждый пятый рубль в экономике региона зарабатывает предприятие, который внедрил бережливые технологии при поддержке экспертов. А экономический эффект с 2019 года уже достиг 88 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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