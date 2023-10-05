Кондратьев: 6 поликлиник капитально отремонтируем в 2023 году по нацпроекту

В трех учреждениях работы уже выполнили, в трех они в завершающей стадии, рассказал 5 октября глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Параллельно со строительством новых медучреждений продолжаем модернизировать существующие. Многие из них построили несколько десятилетий назад, и они не соответствуют необходимым требованиям. Мы обновляем их, создаем комфортные условия для врачей и пациентов. В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» капитально отремонтируем шесть поликлиник», — сказал Вениамин Кондратьев.

Уже завершили капительный ремонт в поликлинике центральной районной больницы Брюховецкого района, поликлиниках Динского района и станицы Ахтырской Абинского района. На финальном этапе ремонт медучреждений в Калининском, Белореченском и Славянском районах.

Во всех поликлиниках меняют окна, полы, двери, инженерные коммуникации, при необходимости — кровлю. Также устанавливают пандусы, обновляют входные группы, приводят в порядок кабинеты врачей, закупают современное оборудование и новую мебель.

В прошлом году на Кубани капитально отремонтировали шесть медучреждений. Всего по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» до 2025 года обновят 36 поликлиник и больниц региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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