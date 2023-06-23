Кондратьев: 55 вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку присвоили наименование «гвардейский»

Церемония вручения георгиевской знаменной ленты 55-му отдельному гвардейскому вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 77-ой гвардейской зенитной ракетной бригаде состоялась 23 июня.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Присвоение вертолетному полку наименование «гвардейский» — это высокая оценка результатов деятельности по защите Отечества и национальных интересов, признание самоотверженности, мужественности. Мы отдаем дань памяти и склоняем головы перед теми, кто, не щадя собственной жизни, остался верным присяге, погибал, защищая мирное небо в Великой Отечественной войне. Сегодня военнослужащие вертолетного полка — это специалисты высокого уровня, готовые с честью выполнить боевые задачи СВО. Жители юга России гордятся вами и рассчитывают, что твердость, решительность при выполнении воинского долга, гарантируют уверенность в завтрашнем дне», — сказал Устинов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил о славной истории 55-го вертолетного полка.

«Со времен Петра Первого почетное звание «гвардейский» носят лучшие подразделения русской армии. Те, кто доблестно проявляли себя на полях сражений, всегда выходили победителями, становились легендами при жизни. Ваша часть уже 81 год стоит на страже интересов страны. Сегодня вы безупречно выполняете задачи, которые ставит Президент России. Ваши предшественники громили врага в годы Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед поколением победителей. Уверен, наши дети и внуки будут также гордиться вами», — сказал Кондратьев.

В ходе церемонии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий провел чин освящения боевого знамени. Он пожелал военным сил, мужества и крепости духа.

Командир полка Юрий Орешенков поблагодарил за высокую оценку работы. Он заверил, что гвардейцы и впредь будут с честью выполнять свой долг.

После этого прошла церемония вручения георгиевской знаменной ленты 77-ой гвардейской зенитной ракетной бригаде. Владимир Устинов подчеркнул, что это одно из самых молодых соединений, получивших звание «гвардейская».

Кондратьев отметил, что Кубань гордится офицерами, подающими пример воинской преемственности, верности долгу и стране.

«Ваше воинское подразделение еще не имеет большой истории, но вы сами создаете ее — пишете своим ежедневным подвигом. Вы взяли ответственность за судьбу государства. В ваших руках то, без чего невозможно победить — высокоточное оружие, отличная подготовка, вера в себя и в свою страну. Вы — опора России, ее настоящее и будущее. Берегите себя, друг друга и тогда все вместе мы сохраним нашу Родину», — сказал губернатор.

Мероприятие завершилось вручением наград военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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