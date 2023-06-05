Кондратьев: 28 тыс. подростков трудоустроят в этом году в Краснодарском крае

О временном трудоустройстве подростков рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В 2023 году в регионе трудоустроят 28 тыс. подростков, из них 22 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет будут работать на летних каникулах. Школьники смогут заработать первые деньги, получить трудовой опыт, познакомиться с предприятиями различных отраслей. Все это дисциплинирует и приучает к ответственности. Для нас важно, чтобы у всех, кто хочет с пользой провести лето, была такая возможность», — сказал глава региона.

Подростки будут работать курьерами, озеленителями, промоутерами, а также их привлекут к работам по благоустройству школьных территорий. Заявку на трудоустройство можно оставить на портале «Работа в России» или в центре занятости.

Кроме зарплаты работающие подростки получат краевые выплаты в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». В этом году размер выплаты составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. 250 рублей в месяц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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