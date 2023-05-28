В Краснодаре на летние каникулы трудоустроят более 4 тыс. подростков

В краевом центре уже создали около 3,7 тыс. рабочих мест для несовершеннолетних. Их временно трудоустроят за счет муниципального бюджета и работодателей.

«Помимо лагерей труда и отдыха, у нас есть реальный сектор экономики. Необходимо также работать с бизнесом, чтобы подростков временно можно было устраивать и на работу в компании», — рассказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.

Подростков временно устраивают на работу на летние каникулы в рамках профильной муниципальной программы, которую в городе реализуют с 2014 года.

Подробней о предложениях по работе для несовершеннолетних можно ознакомиться в Центре занятости населения на улице Орджоникидзе, 75. Специализированная ярмарка вакансий пройдет 2 июня с 10:00 до 14:00 в кадровых центрах на улицах: 1-я Заречная, 17 и Петра Метальников, 42, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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