Кондратьев: 238-я артиллерийская бригада — достойные продолжатели подвигов отцов

На Кубани 238-я артиллерийская бригада получила наименование «гвардейская». В торжественной церемонии вручения георгиевской знаменной ленты приняли участие полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С первых дней СВО бойцы 238-й артиллерийской бригады самоотверженно отстаивают интересы страны за ленточкой. Пришло время вручить им почетную награду за старания.

Теперь георгиевская лента украшает боевое знамя этого соединения, в жизни каждого артиллериста это мгновение останется на всегда. С этой минуты бригада носит наименование «гвардейская». Чтобы лично поздравить военнослужащих в часть приехали полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, врио командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Георгиевская лента на знамени — это особый знак, который дается соединению за массовое проявление героизма, стойкости и мужества.

«Присвоение почетного наименования — это высокая оценка, данная главой государства, результатов вашей ратной службы по защите Отечества. Это признание мужества, отваги, стойкости и самоотверженности личного состава при выполнении боевых задач специальной военной операции. Дорогие воины-артиллеристы, за столь короткую историю с момента формирования бригады вы прошли славный и уже достаточно богатый боевой путь. Сегодня, находясь в передовых порядках наших войск, вы эффективно и высокопрофессионально применяете самое мощное и современное артиллерийское вооружение», — отмечает Устинов.

В своем обращении к воинам Вениамин Кондратьев поблагодарил артиллеристов за отвагу, которую они ежедневно проявляют в зоне специальной военной операции. Бойцы профессионально и самоотверженно выполняют все поставленные задачи. Почетное наименование «гвардейская» — тому подтверждение.

«Хочу поздравить вас с присвоением воинского наименования вашей бригаде — гвардейской. Это символ особого отличия и высшей воинской доблести. Это признание вашего мужества, героизма и стойкости при защите нашей страны, наших национальных интересов. Ваше соединение молодое, всего пять лет, но на знамени вашей бригады — георгиевская лента. Это значит, что вы достойные продолжатели ратных подвигов наших отцов, дедов, прадедов, достойные продолжатели славных воинских традиций нашего народа, великого народа-победителя. Более 800 человек из вас награждены государственными наградами. Мы гордимся вами. Благодаря вам, вашей стойкости, мужеству и героизму, наша страна была, есть и будет великой державой», — подчеркивает Кондратьев.

Первую гвардию в истории России создал Петр I на базе Преображенского и Семеновского полков. В современном понимании это наименование было введено в Красной армии во время Великой Отечественной войны. В наши дни 238-я гвардейская артиллерийская бригада своими подвигами в зоне СВО доказывает, что в военном деле главным остается преемственность поколений.

«Получение георгиевской ленты бригадой — это не только высокая честь и огромная ответственность, это знак особого доверия. Нам доверена особая миссия — защита национальных интересов России», — говорит врио командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.

За плечами артбригады — участие в освобождении Мариуполя, Авдеевки, Северодонецка и еще десятков населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Также в торжественной обстановке солдатам вручили очередные награды: медали Жукова, Суворова, «За храбрость», «За воинскую доблесть» и медаль участника СВО. При этом за пять лет существования соединения наград у солдат — не одна тысяча.

«Военнослужащим бригады за время проведения СВО вручено более 2,5 тыс. боевых наград. Некоторые военнослужащие имеют более пяти государственных наград каждый. Уверен, что в дальнейшем мы всем своим стремлением, профессионализмом, самоотверженностью будем преумножать славу нашей бригады», — докладывает командир 238-й гвардейской артиллерийской бригады Антон Бойко.

После торжественной части для почетных гостей провели экскурсии по миру военной техники. При выполнении боевых задач солдаты используют самое качественное и высокотехнологичное оборудование.

Праздник подошел к концу. Воинам пришло время возвращаться на поле боя, чтобы продолжить защищать Родину, как это делали их предки. Тем более стимул для новых побед есть, им стала георгиевская лента на знамени.

